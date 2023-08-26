Yeşilçam'ın emektarı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti!
100’den fazla filmde rol alan Yeşilçam sanatçısı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti.
1953 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Cengiz, birçok Yeşilçam filminde rol aldı.
Bir filmin kavga sahnesinde burnu kırılan Cengiz sinemayı bırakmıştı. Dün rahatsızlanan Cengiz hastanede hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ahmet Cengiz kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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