Yeşilçam'ın emektarı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti!

100’den fazla filmde rol alan Yeşilçam sanatçısı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:

1953 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Cengiz, birçok Yeşilçam filminde rol aldı.

Bir filmin kavga sahnesinde burnu kırılan Cengiz sinemayı bırakmıştı. Dün rahatsızlanan Cengiz hastanede hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Cengiz kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.

Yeşilçam'ın emektarı Ahmet Cengiz hayatını kaybetti! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yeşilçam
Son Güncelleme:
İbrahim Çelikkol hayranları yıkılmıştı! İyi haber geldi ve hayranları çok sevindi İbrahim Çelikkol hayranları yıkılmıştı! İyi haber geldi ve hayranları çok sevindi
2 minibüs çarpıştı: 15 yaralı 2 minibüs çarpıştı: 15 yaralı
Samsun'da cami çıkışı silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var! Cami çıkışı silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı Sıcak çayın yanına iyi gidiyor! Sigara böreği yapmanın püf noktaları! Çıtır çıtır olma sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: Dolar/TL neden düştü, yönü neresi? Dolar/TL neden düştü, yönü neresi?
Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi! Ne altın ne de dolar: İslam Memiş adres gösterdi!
Meteoroloji tek tek uyardı: Hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak, termometreler patlayacak Meteoroloji tek tek uyardı: Hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak, termometreler patlayacak
SGK Başuzmanı Hakem Kurulu'nu işaret etti, en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı SGK Başuzmanı en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı
Karmaşaya yol açmıştı, İçişleri Bakanı son noktayı koydu: 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!