TOKİ'nin 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 13 ilin arsa kuraları tarihi belli oldu!

Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat, Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye, Mardin, Niğde ve Ankara'nın arsa kuraları tarihi belli oldu.

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TOKİ'nin 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 13 ilin arsa kuraları tarihi belli oldu!

“İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesinde “İlk Evim, İlk İş Yerim” kuralarının ardından “İlk Evim Arsa” kuralarının çekileceğini duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında “İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

1-6 ŞUBAT TARİHLERİNDE TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLECEK

“İlk Evim Arsa” projesi 1. etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında şu 13 ili kapsayacak.

1 Şubat

- Bitlis Merkez Müstakil,

- Bilecik Merkez Müstakil,

- Kırıkkale Merkez Müstakil,

- Bayburt Merkez Müstakil,

- Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat

- Burdur Merkez Müstakil,

- Siirt Merkez Müstakil,

- Kastamonu Merkez Müstakil,

- Muş Merkez Müstakil,

- Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat

- Mardin Merkez Müstakil,

- Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat

- Ankara Merkez Müstakil,

- Ankara Merkez Müşterek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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