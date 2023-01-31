AKP'li belediyede usulsüzlük iddiası: 'Sabaha kadar sahte kaşe bastık'

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi iştirak şirketi Kent A.Ş.’nin, kurum içinde yapılan doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

AKP'li belediyede usulsüzlük iddiası: 'Sabaha kadar sahte kaşe bastık'

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi iştirak şirketi Kent A.Ş.’nin eski bir personeli, kurum yönetiminin, Kent A.Ş. içerisinde tam 270 adet sahte kaşe bastığını ve piyasada faal olan firmaların adına ürettikleri sahte kaşelerle doğrudan temin alımlarını gerçekleştirdiklerini iddia etti.

''SABAHA KADAR KAŞE BASTIK''

trakyapolitik'te yer alan habere göre, Kent A.Ş.’nin geriye dönük evrakları doldurabilmek için bir gece sabaha kadar sahte kaşeler ürettiğini söyleyen itirafçı, “Bir gün Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan önemli bir isim tarafından çalışanlara ertesi gün denetim olacağı ve geriye dönük doğrudan temin alımlarının inceleneceği söylendi. Bu bilginin verilmesinin ardından Kent A.Ş.’nin diğer yöneticilerini ve personelini telaş sardı. Çünkü o güne kadar yapılan doğrudan temin alımlarının hiç birinde piyasa araştırması yapılmamıştı. Bu olayın hemen ardından Kent A.Ş. personellerinden birisi sahte kaşe basılması ve bu kaşelerle geçmişte piyasa araştırması yapılmadan gerçekleştirilen alımlar için sahte evrak düzenlenmesi fikrini ortaya attı. Bu fikrin ardından sabaha kadar 270 adet sahte kaşe hazırlandı ve bu kaşelerle geriye dönük doğrudan temin evrakları oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca söz konusu 270 sahte kaşenin o olaydan sonra da kullanılmaya devam edildiğini iddia eden eski personel, “Denetleme nedeniyle yaptıkları kaşeleri sonrasında yapılan alımlarda da kullandılar. Yönetimin elinde neredeyse her sektörde faaliyet gösteren toplam 270 adet firmanın kaşesi bulunuyor. Üstelik sahte kaşeleri hazırlanan firmaların Kent A.Ş.’de yapılan doğrudan temin alımlarına teklif verdiklerinden haberleri bile yok” diye konuştu. 

“İKTİDAR PARTİSİNDENİZ, BİZE BİR ŞEY OLMAZ”

Sahte kaşe olayından sonra kurum yöneticileri ile arasında yaşanan diyaloğu da anlatan eski personel, “Yöneticime bu kaşeleri kullanmalarının kendileri için sorun olup olmayacağını sordum. Kendisi de bana biz iktidar partisi belediyesiyiz, bize bir şey olmaz dedi'' ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sahte kaşe mağduru bir şirketin yetkilisi söz konusu iddiaların ardından belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusunda belediyeye 'İhaleye fesat karıştırma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Özel belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçları yöneltildi. 

Etiketler
AKP Kapaklı Belediyesi yolsuzluk
Hollanda Başkonsolosluğu "güvenlik" gerekçesiyle kapatıldı Güncel 31 Ocak 2023 17:50
Emekli askerin cinayet zinciri olayında yeni gelişme Güncel 31 Ocak 2023 17:29
Tunç Soyer: 'İzmir’de hükümetin bir tane ‘U’ tabelası yoktur' Güncel 31 Ocak 2023 17:29
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması Güncel 31 Ocak 2023 17:28
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi 2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
Bakan Bilgin, 'değiştirmiyoruz' dedi, EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı! EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı!
Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?