TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 6'sı taburcu edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan 12 kişiden 6'sının tedavisi tamamlandı.

TMO silosunda dün meydana gelen patlamada yaralananlardan tedavisi tamamlanan 6 kişi taburcu edildi.

Yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların da tedavileri devam ediyor.

Derince'nin sahil kesiminde dün saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Körfezin birçok yerinden sesi duyulan patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı.