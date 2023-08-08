Anket: Türkiye'nin en önemli sorunu hayat pahalılığı

ASAL Araştırma'nın, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiği ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı Buna göre, son dönemde yüksek enflasyon, döviz kurundaki hareketlilik ve zamların yaşandığı 'Türkiye'nin en önemli sorunu' "hayat pahalılığı" oldu.

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Anket: Türkiye'nin en önemli sorunu hayat pahalılığı

Türkiye'de özellikle seçimlerin ardından dövizde tarihi zirvelerin görülmesi, peş peşe gelen zamlar ve yüksek enflasyon etkisini fazlasıyla hissettirirken bu durum kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine de yansıdı.

ASAL Araştırma Şirketi, Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2023 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 14-25 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette katılımcılara açık uçlu olarak "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" ve "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" soruları yöneltildi.

HAYAT PAHALILIĞI İLK SIRADA

Ankete katılan yurttaşların verdiği yanıtlara göre, büyük çoğunluk Türkiye'nin en önemli sorunu "hayat pahalılığı" oldu. İşsizlik 5,2 olurken 'sorun yok' diyenlerin oranı 1,4 olarak gerçekleşti.

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 68.6
İşsizlik: Yüzde 5,2
Mülteciler: Yüzde 3,5
Eğitim: Yüzde 2,4
Adalet: Yüzde 2,1
Kentsel Dönüşüm: Yüzde 1,7
Sağlık: Yüzde 1,2
Asayiş/güvenlik: Yüzde 0,9
Her şey sorun: Yüzde 4,7
Sorun yok: Yüzde 1,4
Fikrim yok: Yüzde 5,1

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