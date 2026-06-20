Tırnak İzleri Vahşeti Ele Verdi: Kayıp Olarak Aranan Sultan'ın Katili Tanıdık Çıktı

Başakşehir'de tekstil işçisi Sultan Çağan’ın gizemli kaybının ardındaki sır perdesi aralandı. Genç kadının, kendisinden ayrılmak isteyen eski erkek arkadaşı tarafından katledildiği ortaya çıktı. Cinayeti inkar eden şüpheliyi, polisin dikkatiyle vücudunda fark edilen tırnak izleri ele verdi.

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Tırnak İzleri Vahşeti Ele Verdi: Kayıp Olarak Aranan Sultan'ın Katili Tanıdık Çıktı
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İstanbul Başakşehir’de 18 Haziran günü çalıştığı tekstil atölyesinden mesai sonrası ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Sultan Çağan’ın kaybı, kan donduran bir cinayetle sonuçlandı. Ailesinin Güvercintepe Polis Merkezi’ne yaptığı kayıp ihbarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kadının cansız bedenine ulaştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ KATİL ZANLISINA GÖTÜRDÜ

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, Sultan Çağan’ın iş yerinden çıktıktan sonra bir marketten alışveriş yaptığını ve ardından kendisini bekleyen bir otomobile bindiğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibi derinleştiren polis, Çağan’ın aynı atölyede daha önce birlikte çalıştığı ve şu an bir börekçide çalışan 26 yaşındaki Vedat Çoban ile iki yıldır ilişkisi olduğunu belirledi.

TİŞÖRTÜN ALTINDAKİ TIRNAK İZLERİ

Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Vedat Çoban, ilk sorgusunda suçlamaları reddederek genç kadını olay gecesi arabasına aldığını ancak kısa süre sonra indirdiğini söyledi. Soruşturmanın seyrini ise polis ekiplerinin dikkati değiştirdi.

Şüphelinin boynundaki çizikleri fark eden ekipler, tişörtünü çıkarmasını istedi. Çoban’ın vücudunun boğuşma esnasında oluşan tırnak izleriyle kaplı olduğu görülünce, zanlı köşeye sıkışarak gözyaşları içinde cinayeti itiraf etti.

AYRILIK TEHDİDİ

Emniyetteki ifadesinde nişanlı olduğunu ve evlilik hazırlığı yaptığını belirten Vedat Çoban, Sultan Çağan’dan ayrılmak istediğini öne sürdü. Çağan’ın durumu ailesine anlatacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını iddia eden Çoban, şunları kaydetti:

"Ayrılık meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Beni tehdit edince yol kenarında bulduğum taşla başına vurdum. Kanlar içinde yere yığıldı ancak ölmediğini görünce bu kez yerde bulduğum çamaşır ipiyle boğarak öldürdüm."

DELİLLERİ YOK EDİP SABAH İŞE GİTMİŞ

Cinayeti tüm detayları ile anlatan Vedat Çoban'ın "Hareketsiz kalınca ilk önce sağa sola fırlayan terliklerini suya attım. Ardından çantasını da suya attım. Cep telefonunu bir taşla ezerek kullanılmaz hale getirdikten sonra onu da suya attım. Kendi telefonumdan onunla yaptığımız konuşmalarını silip eve döndüm ve uyudum. Sabah ta normal olarak çalıştığım Börek salonuna giderek çalışmaya başladım" dediği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sultan Çağan'ın cansız bedeni, katilin gösterdiği kırsal alanda, üzerine çalılar atılarak gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vedat Çoban, adliyeye sevk edildi.

Mezdeke Aynur Kanbur Cinayetinde Olay Yeri Keşfi: Katil Zanlısının Kan Donduran İtirafları Polis KamerasındaMezdeke Aynur Kanbur Cinayetinde Olay Yeri Keşfi: Katil Zanlısının Kan Donduran İtirafları Polis KamerasındaGüncel

Kaynak: DHA

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