TIR'ın Çarptığı Yaşlı Adamdan Acı Haber

Geçtiğimiz gün Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Şeyh Mehmet Boyraz'a sürücüsü öğrenilemeyen 06 DBV 38 plakalı TIR çarpmış ve yaşlı adam ağır yaralanmıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şeyh Mehmet Boyraz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaşlı adam, 2 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boyraz’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA