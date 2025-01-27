Bursa'da Şiddetli Deprem! İstanbul'da da Hissedildi

İstanbul ve Bursa'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şehirde herhangi bir olumsuz durum olmadığı bildirildi.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD İstanbul'da da hissedilen depremin derinliğini 9.74 kilometre olarak açıkladı. Depremin ardından Bursa'da vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, kendilerini dışarı attı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, depremin ardından yaptığı açıklamada "Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgiler şöyle:

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Kandilli'nin sosyal medya hesabından şu bilgiler paylaşıldı:

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, öğle saatlerinde yaşanan deprem ile ilgili şehirde bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, "İlimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan depremin ardından sokağa çıkan vatandaşların cep telefonlarına sarılıp yakınlarını araması ise dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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