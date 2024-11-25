TİP Lideri Erkan Baş Muğla’da Konuştu: 'Toplumu Çürüterek Yönetmeye Çalışan Bir İktidar Var'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Muğla il örgütünün düzenlediği, TİP PM Üyesi Gazeteci İrfan Değirmenci ve Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Tuncer’in konuşmacı olduğu halk buluşmasına katıldı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ndeki programa, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Programda TİP tarafından hazırlanan ‘Halk İçin Ekonomi Paketi’ tartışıldı.

Programda konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş şunları söyledi:

“100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceye gittiğimiz zaman toplumların cehaletle, cahil bırakılarak, bilgisizleştirilerek yönetildiği toplumlardan söz ediyoruz. Peki, bugün toplum nasıl yönetiliyor? İnternet çağı, ne derseniz deyin, insanların bilgiye ulaşımına engel olunamıyor ama galiba yalan bombardımanıyla toplumu yönetiyorlar. Bugün örnek olsun diye söylüyorum, asgari ücret tartışmaları yapılıyor. Asgari ücretli arkadaşlarla konuşuyoruz, ‘Ya asgari ücret çok artarsa, enflasyon artar. Enflasyon artarsa memleketin ekonomisi kötüye gider. O zaman biz alışveriş yapamayız, yine zor durumda kalırız. Asgari ücret artmasa da olur, emekli maaşı artmasa da olur’ deniliyor. Bu o kadar hızlı bir şekilde yayılan bir yalan ki, ‘Asgari ücret aşırı arttı, o yüzden ertesi gün enflasyon patladı’ bununla ilgili bir tane örnek yok. Ama sokağa çıkın, o sözde iktidar yandaşları her tarafa bunu anlattıkları için neredeyse memleketteki ekonomik yıkımın sorumlusu asgari ücretli ve emekli. Asgari ücret artmasa, emekli maaşı almasa memlekette ekonomik sorun olmayacakmış gibi bir hava veriliyor.

'YENİDEN DOĞUM' VURGUSU

Bu iktidarın toplumu çürüterek yönettiğini akıldan çıkartmayalım. İktidarın kendisinin kötü olması bir yere kadar önemli bizim için. Daha önemlisi, bütün bir toplumu kendisi gibi yapmaya çalışıyor. Toplumu, ezcümle söylüyorum, çürüterek yönetmeye çalışan bir iktidar var. Bizim bu çürümeye karşı toplumda dirilişi, yeniden doğumu simgelememiz gerekiyor. Bu ülkenin yurttaşları olarak bizim bunu yapmamız gerekiyor.

'KÜÇÜCÜK BİR PARÇASINI BİZE VERİYORLAR'

Gayri safi yurtiçi hasıla, yani 2025 için planlanan milli gelir, 60 trilyon Türk lirası. Bu şu demek, yani bu memlekette üretenler, emekçiler, alın teri dökenler 60 trilyon liralık değer yaratacaklar önümüzdeki süreçte. Şimdi, eğer biz bunu eşit paylaştırırsak, kişi başına aylık 60 bin lira para gelir. Türkiye’de hane 3,5 kişi olarak hesaplanıyor. Yani bir eve aylık 205 bin lira para girmesi lazım bu hesaba göre. Peki asgari ücret ne olacak? Asgari ücret, 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için verilen para, kağıt üzerinde böyle. Toplam üretilen şeyi biz üretiyoruz; bunun küçücük bir parçasını bize veriyorlar, kocaman parçasını kim alıyor? En zenginler alıyor.

'HALK İÇİN EKONOMİ PAKETİ’ DEĞİŞİM ÇAĞRISIDIR'

Halk için ekonomi paketi, bunu değiştirme çağrısıdır. Amacımız neydi biliyor musunuz? Amacımız, niyet edilse ne kadar kolay olduğunu gösterebilmekti. ‘Ben gerçekten bu memlekette yoksullar, emekçiler açısından ekonomik sorunları çözmek istiyorum’ dendiğinde yapılabilecek çok basit şeyleri gösterelim"

Ekonomi paketinin kısaca detaylarından bahseden TİP PM Üyesi Gazeteci İrfan Değirmenci ise şöyle konuştu:

“Geçmişte yapılan tüm kamu arazi satışlarını yeniden inceleyecek, kamu zararına uğratılan yerlerde satışlar iptal edilecek ya da ek bedeller alacağız. Geçmişe dönük inceleme yapacak, kamunun zarara uğratıldığı tespit edilen ihalelerdeki farkları tahsil edeceğiz. İktidarın paralel hazinesi gibi çalışan ve denetlenemeyen, başta varlık fonu, savunma sanayi destekleme fonu gibi bütçe dışına kaçırılan fonları lav edecek ve tüm varlıkları kamunun kontrolüne alacağız. Tek adamın ve yandaşlarının lüks ve şatafatına harcanan kamu kaynaklarını, başta saraya ait uçakları, arabaları, yatları satarak halk yararına kullanılmak üzere bütçeye katacağız.”

Kaynak: ANKA