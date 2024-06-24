TikTok'ta popülerlik uğruna çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu: O kadın gözaltına alındı

TikTok'ta çocuğa cinsel istismarda bulunarak reyting kazanmaya çalışan şahsın gözaltına alındığı bilgisi verildi.

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TikTok'ta popülerlik uğruna çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu: O kadın gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, TikTok platforumda çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan, dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim alabilmek için bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlık olarak sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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