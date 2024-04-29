TikTok yayınlarında çocuklarına şiddet uyguluyordu: Karagül adlı kullanıcı tutuklandı
TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda çocuklarına şiddet uygulamasıyla gündeme gelen M.C'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta canlı yayınlar yapan "Karagül" isimli bir kullanıcı, yayınlarda çocuklarına psikolojik/fiziksel şiddet uygulaması ile gündeme gelmişti.
Kadın, çocuğu kanlar içinde kalmasına rağmen yayınına devam etmiş, ona hakaretler savurmuştu.
Gazeteci Esref Larsen, "Karagül'ün" vukuatlarının bununla sınırlı olmadığını belirtmişti.
Larsen, gerçek adı M.C olan 2 çocuk annesi kadının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.
Çocuklarının ise akıbeti henüz bilinmiyor.
Karagül adlı TikTok kullanıcısı M.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. https://t.co/M9YfJahDhr— Esref Larsen (@esreflarsen) April 29, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem