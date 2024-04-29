TikTok yayınlarında çocuklarına şiddet uyguluyordu: Karagül adlı kullanıcı tutuklandı

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda çocuklarına şiddet uygulamasıyla gündeme gelen M.C'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

TikTok yayınlarında çocuklarına şiddet uyguluyordu: Karagül adlı kullanıcı tutuklandı

Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta canlı yayınlar yapan "Karagül" isimli bir kullanıcı, yayınlarda çocuklarına psikolojik/fiziksel şiddet uygulaması ile gündeme gelmişti.

Kadın, çocuğu kanlar içinde kalmasına rağmen yayınına devam etmiş, ona hakaretler savurmuştu.

Gazeteci Esref Larsen, "Karagül'ün" vukuatlarının bununla sınırlı olmadığını belirtmişti.

Larsen, gerçek adı M.C olan 2 çocuk annesi kadının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

Çocuklarının ise akıbeti henüz bilinmiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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