Tahir Elçi davasının savcısından tepki çeken talep: Sanıkların beraatini istedi

Diyarbakır'da 28 Kasım 2015 tarihinde katledilen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin davasına bakan savcının, davadaki sanıkların beraati yönüne bir mütalaa verdiği aktarıldı.

Tahir Elçi davasının savcısından tepki çeken talep: Sanıkların beraatini istedi

Katledilen Avukat Tahir Elçi cinayeti davasına bakan savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015’te katledilmesine dair açılan davada savcının sanıkların beraati yönünde mütalaa verdiği belirtildi.

Mevcut Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, X hesabı üzerinden şunu aktardı:

"Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır."

"Barış Elçisi" olarak anılan Elçi'nin cinayetine dair dava duruşması 12 Haziran'da Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Davada, tutuksuz yargılanan polis Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi’ye “bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçlaması yöneltiliyor.

Etiketler
Tahir Elçi Dava Savcı Diyarbakır
Ümraniye'de 3 çocuk annesi kadın balkondan 'düşerek' hayatını kaybetti: Eşinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Eşinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak
'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor 'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor
KFC de İsrail'e boykot kararı aldı: 108 şubesini kapattı KFC de İsrail'e boykot kararı aldı: 108 şubesini kapattı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!
Maç sona erdi ortalık karıştı: Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı
MHP'li Yıldız yeni anayasayla ilgili konuştu: Dili de bozuk, yeni anayasa halk oyuna sunulmalı "Dili de bozuk, yeni anayasa halk oyuna sunulmalı"
Gözler Fed'de, gram altın düşüşte! Gözler Fed'de, gram altın düşüşte
İlk kez konuştu... Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı bakın nasıl anlattı Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı bakın nasıl anlattı