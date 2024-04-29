Tahir Elçi davasının savcısından tepki çeken talep: Sanıkların beraatini istedi

Katledilen Avukat Tahir Elçi cinayeti davasına bakan savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.



Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015’te katledilmesine dair açılan davada savcının sanıkların beraati yönünde mütalaa verdiği belirtildi.

Mevcut Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, X hesabı üzerinden şunu aktardı:

"Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır."



"Barış Elçisi" olarak anılan Elçi'nin cinayetine dair dava duruşması 12 Haziran'da Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Davada, tutuksuz yargılanan polis Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi’ye “bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçlaması yöneltiliyor.