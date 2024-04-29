Ümraniye'de 3 çocuk annesi kadın balkondan 'düşerek' hayatını kaybetti: Eşinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İstanbul'da balkondan düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuksuz yargılanan eş Erol Acar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Ümraniye'de 3 çocuk annesi kadın balkondan 'düşerek' hayatını kaybetti: Eşinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İstanbul Ümraniye'de Mart 2022 tarihinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Ece Kılıçaslan Acar'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; Ece Kılıçaslan Acar'ın anne ve babasının ifadelerinde, 10 yıllık eşi tarafından şiddet, aşağılama ve tehdide maruz kalarak daha önce şikayetçi olduğunu söylemeleri üzerine soruşturma genişletildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eş Erol Acar ifadesinde, mutfaktan tencere sesi geldiğini, eşine seslendiğinde cevap alamadığını, daha sonra mutfağa gittiğini, eşinin orada olmaması üzerine balkondan baktığında eşinin aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi.

Çiftin 9 yaşındaki kızı ilk ifadesinde tartışma sesi duymadığını söylerken, daha sonra tekrar alınan ifadesinde ailesinin tartıştığını, önceleri babasının annesini dövdüğünü anlattı.

İddianamede, Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi hakkında 2 ayrı şikayetinin olduğu, Acar'ın intihar düşüncesine sahip olduğu yönünde bir iddianın bulunmadığı ve şüphelinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eşini 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan attığı yönünde yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek şüpheli Erol Acar hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: İHA

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Kadın cinayetleri Cinayet İstanbul
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