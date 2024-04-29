Bakan Fidan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin, Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı kapsamında bulunduğu Riyad'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin, Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu ülkelerinin temsilcileriyle yapacağı toplantıya katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temasları bugün de devam ediyor. Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile bir araya geldi.