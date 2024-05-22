Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan Roma gezisi! THY: Boeing-737 uçağını kiraladılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya yaptığı ziyarete eşlik eden 45 gazeteciden çoğunun spor ile ilgisinin bulunmaması tepki toplamıştı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, düzenlenen İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.

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Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan Roma gezisi! THY: Boeing-737 uçağını kiraladılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. İmamoğlu’na 45 gazeteci eşlik etti. İmamoğlu'nun Roma gezisindeki 45 gazeteci arasında Ertuğrul Özkök, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Alişer Delek, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Nevşin Mengü Yavuz Oğhan, İbrahim Varlı gibi isimler yer alıyor. Spor oyunları için gidilen gezide sporla alakası olmayan gazetecilerin yer alması tepkileri de beraberinde getirmişti.

Spor oyunları töreni için İmamoğlu ile Roma’ya beraber giden gazeteciler arasında spor muhabiri, yazarı ve müdürü olmayan isimlerin de yer alması ise dikkat çekti.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Uçak Roma THY Gazeteci
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