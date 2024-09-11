THY'de Bilet Fiyatları Uçuşta! O Ülkeye Gidip Gelmek Yürek İster

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Los Angeles biletinin fiyatı dudak uçuklattı. Kurdaki artış ve yapılan yeni zamlarla bilet fiyatı 368 bin liraya kadar çıktı. Bu bilet fiyatı, THY'nin aktarmasız uçuşlardaki en pahalı bilet oldu.

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THY'de Bilet Fiyatları Uçuşta! O Ülkeye Gidip Gelmek Yürek İster

Döviz kurlarındaki artışlar ve yapılan yeni zamlar bilet fiyatlarına tavan yaptırdı. Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçaklarla 13 saat süren uçuşlarda Business Class'ta bilet fiyatları gidiş dönüş olarak 368 bin liraya kadar çıktı.

THY'de Bilet Fiyatları Uçuşta! O Ülkeye Gidip Gelmek Yürek İster - Resim : 1

Los Angeles İstanbul uçuşlarındaki anlık bu bilet fiyatı THY'nin aktarmasız uçuşlardaki en pahalı bilet oldu. THY'nin özellikle uzun uçuşlarında Business Class bilet fiyatları zaman zaman artan kur, zam ve yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor.

Kaynak: İHA

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