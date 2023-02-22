THY yeni şirket kurdu

Türk Hava Yolları (THY), "THY Destek Hizmetleri A.Ş." adıyla yeni bir şirket kurdu.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, uçuş ve yer hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstereceği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan 'THY Destek Hizmetleri A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.