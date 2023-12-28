THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü

Ercan-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, aranan bir yolcunun bulunduğu bilgisi üzerine kalkışından kısa süre sonra Ercan Havalimanı’na geri döndü. Aranan yolcu polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Airport Haber'in edindiği bilgiye göre, THY'nin Ercan-İstanbul seferini yapan TK-691 sefer sayılı uçağı Ercan Havalimanı’ndan saat 10.05'de sıralarında kalkış yaptı. KKTC polisi uçak listesinde daha önce bir suçtan aranan kişinin Ercan -İstanbul seferini yapan THY uçağında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, hava trafik kontrol kulesiyle iletişime geçerek THY uçağının geri döndürülmesini istedi. Bunun üzerine kule THY pilotu ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Suçtan aranan kişi anlamasın diye pilot teknik arıza anonsu yaptı

Olay üzerine THY pilotu yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta uçakta bir teknik arıza olduğunu, Ercan Havalimanı'na geri döneceklerini ve iniş sonrası güvenlik kontrolü yapılacağını bildirdi. Uçak kalkıştan kısa bir süre Ercan Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Daha sonra polis ekipleri uçağa gelerek aranması bulunan yolcuyu uçaktan indirerek gözaltına aldı. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından Ercan-İstanbul seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.