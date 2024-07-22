THY Resmen Duyurdu: Ücretsiz Sunulacak!

Türk Hava Yoları (THY), tüm uçaklarında hızlı internet hizmeti sunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, internet hizmeti ücretsiz olacak.

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THY Resmen Duyurdu: Ücretsiz Sunulacak!

Türk Hava Yolları (THY), sertifikalı havacılık ürünleri sağlayıcısı TCI Aircraft Interiors ve uydu teknolojilerinde bölgesel bir lider olan Türksatile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

İmzalanan Mutabakat Zaptı ile THY 2025 yılı sonu itibariyle filosunda bulunan tüm uçaklarında yolculara hızlı internet hizmeti sunacak.

ÜCRETSİZ OLACAK

Bu kapsamda 2025 yılı itibariyle filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek.

THY Resmen Duyurdu: Ücretsiz Sunulacak! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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