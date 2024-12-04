Termal Suya Patileri Sokup Isınmaya Çalışan Kedi Öldü

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale'de Sibirya soğukları etkisini gösterdi. Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekmişti. Bölgeye gelen muhabirlerin fotoğraflaması sonucu Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş kediye himaye altına almıştı.

Bugün ise Türkiye'nin konuştuğu kediden acı haber geldi. Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kedinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kedinin hayatını kaybettiği haberini görüntüler sonrası sahiplenen Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş duyurdu. İşte o paylaşım: