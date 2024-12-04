Termal Suya Patileri Sokup Isınmaya Çalışan Kedi Öldü

Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale'de soğuktan bıyıkları ve vücudu buz tutan kedi termal suyun kenarında ısınmaya çalışması gündem olmuştu. Bölgeye gelen muhabirler ve muhtarlığın sahip çıktığı kedi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Termal Suya Patileri Sokup Isınmaya Çalışan Kedi Öldü

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale'de Sibirya soğukları etkisini gösterdi. Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekmişti. Bölgeye gelen muhabirlerin fotoğraflaması sonucu Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş kediye himaye altına almıştı.

Termal Suya Patileri Sokup Isınmaya Çalışan Kedi Öldü - Resim : 1

Bugün ise Türkiye'nin konuştuğu kediden acı haber geldi. Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kedinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kedinin hayatını kaybettiği haberini görüntüler sonrası sahiplenen Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş duyurdu. İşte o paylaşım:

Termal Suya Patileri Sokup Isınmaya Çalışan Kedi Öldü - Resim : 2

Son Güncelleme:
TELE1 Programcısı Emre Kongar'dan Kötü Haber! TELE1 Programcısı Emre Kongar'dan Kötü Haber!
Tiktok Üzerinden 'Para Aklama' Soruşturması! İddianame Hazır, 56 Kişi Yargılanacak Tiktok Dolandırıcılığında İddianame Hazır, 56 Kişi Yargılanacak
Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş
Bülent Arınç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protesto Eden Gençlerin Tutuklanmasını Eleştirdi: 'Doğru Bulmuyorum' Arınç'tan Gençlerin Cumhurbaşkanı'nı Protestodan Tutuklanmasına Tepki