Tepkilere Neden Olmuştu; CHP Özel'in 'Avukatlık' Sözlerine Açıklık Getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından, "Ben bu yapılanlara itiraz ettim, o onu hemen sahiplenmiş. O yüzden ayna ile konuşur hale geldiyseniz, kısa vadede tatili ama en nihayetinde eğer yaptığınız iş sizi toplumsal yaşamda da komik duruma düşürecek sanrılara itiyorsa, mutlaka işinizi değiştirmeniz lazım. Bu vakitten sonra başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir. Ben bir kez daha kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla, değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün" açıklamasını yaptı.

Özel'in sözlerinin tepki çekmesinin ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yücel, şu ifadeleri kullandı:

'İNCİTİCİ BİR İFADE KULLANMASI ASLA DÜŞÜNÜLEMEZ'

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in hukuksuz uygulamalarını eleştirirken kullandığı bazı ifadelerin avukat meslektaşlarımızı incittiğini üzülerek öğrendik.

Genel Başkanımız açıklamasında aynı cümlenin devamında, avukatlık mesleğinin değerine ve kıymetine özellikle vurgu yapmıştır. Kızı da aynı zamanda hukukçu olan Genel Başkanımız, her fırsatta avukatların haklarını savunmuş ve mesleğin itibarını korumaktan yana tutum almıştır.

Parti Meclisi’nde, MYK’da, Meclis Grubunda en yakın çalışma arkadaşları arasında avukatlar bulunan Genel Başkanımızın, avukatlık mesleği aleyhinde bir tavır alması, incitici bir ifade kullanması asla düşünülemez.

Avukat meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur."