Hakan Fidan'dan Kritik Temas! ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye’deki son gelişmeler ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu söyledi.

Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Fidan ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.