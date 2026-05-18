Tepebaşı Belediyesi’ne Yolsuzluk Operasyonu Şüphelileri Adliyede

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Tepebaşı Belediyesi’ne Yolsuzluk Operasyonu Şüphelileri Adliyede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Tepebaşı Belediyesi ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün de olduğu önce 20 kişi gözaltına alındı. Genişletilen soruşturmada, gözaltı sayısı 25’e yükselirken, 35 kişinin de ifadelerinin alınıp serbest bırakıldığı belirtildi. Savcılık, operasyon kapsamında 33’ü belediye görevlisi 27’si ise özel şirket yöneticisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin ‘Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet’, ‘Evrakta sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Görevi kötüye kullanmak’ iddialarıyla suçlandığı kaydedildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan 25 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, geniş güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Eskişehir
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Yolcu Otobüsü Devrildi, Onlarca Yaralı Var Yolcu Otobüsü Devrildi, Onlarca Yaralı Var
Kabine Bugün Toplanıyor! Gündemde Kritik Başlıklar Var Kabine Bugün Toplanıyor! Gündemde Kritik Başlıklar Var
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltındaydı: Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı
Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü
Gösteri Uçuşu Kabusa Döndü: 2 ABD Jeti Çarpıştı, Pilotlar Son Anda Kurtuldu 2 ABD Jeti Çarpıştı, Pilotlar Son Anda Kurtuldu
Yargıtay Son Noktayı Koydu: Kıdem Tazminatlarında Ezber Bozacak Emsal Karar Yargıtay Son Noktayı Koydu: Kıdem Tazminatlarında Ezber Bozacak Emsal Karar