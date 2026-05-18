Kabine Bugün Toplanıyor! Gündemde Kritik Başlıklar Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında dış politika ve güvenlik başlıkları öne çıkacak. Beştepe’de yapılacak kritik zirvede İran ile ABD arasında süren gerilim, bölgesel çatışmalar ve “Terörsüz Türkiye” sürecindeki son durum değerlendirilecek.

Kabinenin ana gündem maddeleri arasında İran-ABD/İsrail hattında yaşanan gelişmeler yer alacak. Taraflar arasında devam eden diplomatik temaslar ve kalıcı ateşkes ihtimali masaya yatırılırken, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili tıkanmanın Türkiye ekonomisine etkileri de ele alınacak. Özellikle enerji arzı ve enerji politikalarındaki alternatif planlamaların toplantıda detaylı şekilde değerlendirileceği öğrenildi.

BÖLGESEL GERİLİMLER MASADA OLACAK

Kabinede Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail’in bölgedeki saldırıları da gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Bölgesel güvenlik riskleri ve Türkiye’nin diplomatik temaslarına ilişkin son durum güvenlik birimlerinden gelen raporlarla değerlendirilecek.

İç politikada ise “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son aşama görüşülecek. Güvenlik kurumlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde Meclis çatısı altında atılabilecek yasal adımların da kabine üyeleri tarafından istişare edilmesi bekleniyor.

KAZAKİSTAN ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda geçen hafta Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nin yansımaları da ele alınacak. Türk dünyasıyla geliştirilen ilişkiler ve zirve kapsamında gerçekleştirilen ikili temasların sonuçları değerlendirilecek.

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınacak güvenlik ve ulaşım tedbirleri de toplantının sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için uygulanacak önlemler kabinede kapsamlı şekilde görüşülecek.

Kaynak: Sabah