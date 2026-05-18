Yolcu Otobüsü Devrildi, Onlarca Yaralı Var

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 36 kişi yaralandı. Otoyolda trafik geçici bir süreyle tek şeritten verildi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi.

36 KİŞİ YARALANDI

İstanbul istikametinden İzmir yönüne giden 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü A.G.'nin kontrolü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki refüje çarpıp devrildikten sonra sürüklendi. Kazada 36 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası İzmir İstanbul Balıkesir
