Teoman: Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki...

Teoman, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çok karizmatik' bir gücü olduğunu söyledi.

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Teoman: Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki...

Rock müzik sanatçısı Teoman, katıldığı programda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘karizmatik’ gücünden bahsetti.

Candaş Tolga Işık'ın TV100'de sunduğu programda konuşan Teoman, "Dünyada siyaset sağa doğru mu meylediyor?" sorusunu yanıtladı.

"Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." ifadesini kullanarak kişi kültüne dikkat çekti.

Ünlü rockçı "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Teoman, Işık'ın "Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca?" sorusuna ise, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin"

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Teoman Recep Tayyip Erdoğan AKP
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