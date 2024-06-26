ABB’den Mansur Yavaş’ın sesinin taklit edildiği görüntülere karşı uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın sesinin taklit edildiği sahte görüntülere karşı uyardı.

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ABB’den Mansur Yavaş’ın sesinin taklit edildiği görüntülere karşı uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sesinin yapay zeka yöntemiyle taklit edildiği sahte görüntüler yayınlandığının tespit edildiğini bildirdi.

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ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yapay zeka yöntemiyle sesinin taklit edildiği ve görüntüsünün kullanıldığı sahte reklamlar yayınlandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızı aldatmak üzere yapılan bu videoların ve reklamların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup bu tarz art niyetli girişimlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

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