AKOM'dan 'orman yangını' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcak ve rüzgarlı hava şartları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde ‘orman yangını’ riski bulunduğunu açıkladı.

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AKOM'dan 'orman yangını' uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, hafta boyunca İstanbul’da çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların nem İle birlikte 28 derecenin üzerinde değerlere yükselmesi bekleniyor.

AKOM ayrıca, sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını çıkma ihtimalinin, başta İstanbul olmak üzere, yurt genelinde riskli seviyelerde seyrettiğini açıkladı. İstanbullulara da güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında, zararlı etkilerden korunmak adına kapalı alanlarda kalınması tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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AKOM Orman yangınları
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