TEM Otoyolunda Yangın! Bir Anda Alevler İçinde Kaldı

Yangın saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu, Orhanlı mevkiinde ilerleyen TIR'da çıktı. İddiaya göre İstanbul İstikametine seyreden Serhat Sarıaslan’ın kullandığı 34 POV 927 plakalı demir malzeme yüklü TIR’da yangın çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Alevleri fark eden şoför Sarıaslan, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise, TIR’ın kupasındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında TIR’ın kupası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA