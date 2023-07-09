TEM Otoyolu'nda heyelan meydana geldi: Ankara-İstanbul yolu kapatıldı

TEM Otoyolu'nda yoğun yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Ankara-İstanbul yönü, trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu'nda heyelan meydana geldi: Ankara-İstanbul yolu kapatıldı

Ülkeyi etkisi altına alan yağış, TEM Otoyolu'nda heyelana sebep oldu. 

Selin vurduğu Zonguldak'ta heyelan anı anbean görüntülendiSelin vurduğu Zonguldak'ta heyelan anı anbean görüntülendiGüncel

ANKARA-İSTANBUL YOLU KAPATILDI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yolunun kapatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin, Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" denildi.

MSB açıkladı: 2 asker şehit oldu MSB açıkladı: 2 asker şehit oldu
En zeki 3 burç! Onların tüm serveti akılları. Bir sözleri bile herkesi peşlerinden koşturuyor En zeki 3 burç! Onların tüm serveti akılları. Bir sözleri bile herkesi peşlerinden koşturuyor
Trabzon için yağış uyarısı Trabzon için yağış uyarısı
Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar geldi Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yargıtay'dan emsal karar geldi
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor