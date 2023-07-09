TEM Otoyolu'nda heyelan meydana geldi: Ankara-İstanbul yolu kapatıldı
TEM Otoyolu'nda yoğun yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Ankara-İstanbul yönü, trafiğe kapandı.
Ülkeyi etkisi altına alan yağış, TEM Otoyolu'nda heyelana sebep oldu.
ANKARA-İSTANBUL YOLU KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yolunun kapatıldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin, Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" denildi.