TEM otoyolunda 10 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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TEM otoyolunda 10 araç birbirine girdi: 2 yaralı

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden Adem G. idaresindeki freni boşalan kamyon, önünde ilerleyen kamyonete çarptı.

Önde ilerleyen araçların da birbirlerine çarpmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada kamyondaki Melih G. ile başka bir araçtaki Harun G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Trafik kazası İstanbul
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