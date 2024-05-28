Canlı yayındaki küfürleri nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Astrolog Meral Güven'in, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videodaki küfürlü sözleri nedeniyle gözaltına alınan Astrolog Meral Güven, serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Güven'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güven, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifadesinde, "telefonuna çok sayıda küfürlü mesaj geldiğini, sonrasında eski eşinin de yer aldığı bir WhatsApp grubunda montajlı olarak çıplak fotoğraflarının yer alması üzerine panik atak geçirerek ilaç içtiğini ve alkol aldığını" belirten Güven, "eski eşi ve bazı sosyal medya kullanıcılarından tehdit mesajları aldığını, hesabının çalındığını, geri aldığında ise paylaşımları gördüğünü, küfürlü paylaşımları hesabını hackleyenlere yaptığını, videoları kesildiği için genele yapılmış gibi algılandığını" söylediği öğrenildi.

İlaç ve alkolün etkisiyle küfür ettiğini belirten Güven, pişman olduğunu dile getirdi.

Astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, kişinin ayrıca "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlenmişti.