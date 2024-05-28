Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tır şoförü 29 yaşındaki Lut Han Kocabaş, hayatını 25 yaşındaki Ayşe Nur Eroğlu ile birleştirmeye karar verdi.

Çift, gelin arabası olarak seçtikleri tırla kentte tur atarak düğünün yapılacağı salona gitti.

TIR LASTİĞİNİ SÜSLEYİP TAKTILAR

Takı töreninde damadın aynı mesleği yapan ağabeyleri Semih ve Sefa Kocabaş, kardeşlerine süsledikleri 2 tır lastiğini hediye etti.

Semih Kocabaş, 3 erkek kardeş olarak baba mesleği TIR şoförlüğünü yaptıklarını söyledi.

En küçük kardeşlerinin düğünü olunca hediye olarak TIR lastiği vermeyi planladıklarını anlatan Kocabaş, "Abimle beraber fikrimiz vardı. Kardeşim de şaşırdı biraz. İhtiyacı da vardı. Böyle bir şey aklımıza geldi. Kardeşim bayağı bir mutlu oldu, sevindi. Para önemli değil, bizim için ihtiyaç önemli. Altından daha değerli olduğu için kardeşimize onu layık gördük, öyle yaptık. Düğünden önce hiç bahsetmedik, sürpriz yaptık. Haberi yoktu zaten, kendi de görünce şaşırdı, duygulandı birazcık" diye konuştu.

LASTİKLERİN TANESİ 16 BİN TL

Kocabaş, düğünde kardeşlerine tır lastiği vermelerinin yanı sıra gelinlerine de altın taktıklarını belirtti. Lastiklerin tanesinin 16 bin TL olduğu öğrenildi.

Düğünde lastik verileceğinden kendilerinin de haberi olmadığını anlatan baba Nadi Kocabaş, oğlunun ağabeylerinin hediyesiyle mutlu olduğunu kaydetti.

Adana'da TIR şoförü damada, takı yerine "lastik" şoku



📌 Abileri, evlenen kardeşlerine TIR lastiğini süsleyip hediye ettiler — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 28, 2024

Kaynak: AA