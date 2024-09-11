TEKNOFEST İçin Ziyaretçi Kayıtları Başladı

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 7. TEKNOFEST için ziyaretçi kayıtları başladı.

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TEKNOFEST İçin Ziyaretçi Kayıtları Başladı

Adana’da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST için ziyaretçi kayıtları başladı.

Bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanında 2-6 Ekim tarihleri arasında 7.si düzenlenecek olan TEKNOFEST’in ziyaretçi kayıtları başladı. TEKNOFEST’in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “TEKNOFESTADANA için ziyaretçi kayıtları başladı. 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’dayız” denildi.

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