Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Baba İle Kızın Kavgasında Kan Aktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir baba, tartıştığı kızını silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan babanın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te Kadın Cinayeti: Baba İle Kızın Kavgasında Kan Aktı

İlçeye bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde İsmail R. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail R. tabancayla kızına ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hatice R'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, İsmail R'yi suç aleti silahla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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