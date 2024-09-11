6 Yaşındaki Çocuk Feci Kazada Hayatını Kaybetti!

Sakarya'da 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Sürücü gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

6 Yaşındaki Çocuk Feci Kazada Hayatını Kaybetti!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Çubuklu Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, C.İ. (46) yönetimindeki otomobil, 6 yaşındaki Mert Kurt'un kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. 6 yaşındaki Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, 6 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü C.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Sakarya Trafik kazası
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