6 Yaşındaki Çocuk Feci Kazada Hayatını Kaybetti!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Çubuklu Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, C.İ. (46) yönetimindeki otomobil, 6 yaşındaki Mert Kurt'un kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. 6 yaşındaki Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, 6 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü C.İ. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA