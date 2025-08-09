Tekneden Yükselen Dumanlar Korkuttu

Muğla Marmaris'te bir tekneden yükselen dumanlar korkuttu. Yapılan ilk incelemelerde yangının teknenin mutfak kısmında bulunan üçlü prizden çıktığı tespit edildi.

Tekneden Yükselen Dumanlar Korkuttu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla Marmaris’te bir tekneden yükselen dumanlar yürekleri ağza getirdi.

Marmaris ilçesindeki belediye limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre limana bağlı bir tekeneden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden teknedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marmaris itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dumanın kaynağına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yapılan ilk incelemelerde yangının teknenin mutfak kısmında bulunan üçlü prizden çıktığı tespit edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muğla Yangın
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Trabzon’da Kadın Cinayeti: Önce Bıçakladı, Sonra Tüfekle Vurdu Trabzon’da Kadın Cinayeti: Önce Bıçakladı, Sonra Tüfekle Vurdu
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
Sinop'ta Orman Yangını! Ekipler Yönlendirildi Sinop'ta Orman Yangını! Ekipler Yönlendirildi
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!