Tekneden Yükselen Dumanlar Korkuttu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla Marmaris’te bir tekneden yükselen dumanlar yürekleri ağza getirdi.

Marmaris ilçesindeki belediye limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre limana bağlı bir tekeneden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden teknedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marmaris itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dumanın kaynağına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yapılan ilk incelemelerde yangının teknenin mutfak kısmında bulunan üçlü prizden çıktığı tespit edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi