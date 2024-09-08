Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-6 Eylül 2024 tarihlerinde çeşitli operasyonlar düzenledi.

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde 5 Eylül günü Ş.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 gram eroin, 7 gram bonzai, 1 hassas terazi ve 1 payp bulundu. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde ise M.Ö. ve M.T. adlı şahısların üst aramasında 1 gram marihuana, 7 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 1 payp ve 1 pala ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde S.T. isimli kişinin üzerinde 1 tabanca, 1 şarjör ve 11 fişek bulundu. Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.Ç. isimli şahsın üzerinde ise 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 3 bin 357 adet sentetik hap bulundu. Hayrabolu Göleti mevkisinde S.Ö. isimli kişinin üzerinde ise 5,21 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA