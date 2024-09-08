Otomobil Takla Attı; Sürücünün Burnu Bile Kanamadı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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Otomobil Takla Attı; Sürücünün Burnu Bile Kanamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta Kübra D.'nin kullandığı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki park halindeki bir araca çarptı, ardından takla attı.

Kaza, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden olurken, şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, tedbir amaçlı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geldiği yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA

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