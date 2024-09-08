Zonguldak'ta Bir Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aldığı ilaçlarla baygınlık geçiren vatandaşın imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye göre Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi’nde yaşanan olayda, iddialara göre psikolojik sorunlar yaşayan 47 yaşındaki S.T., aldığı ilaçlarla intihar girişiminde bulundu. Yakınını arayan S.T.’nin durumu üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evde baygın halde bulunan S.T.’yi sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan S.T., daha sonra devlet hastanesine sevk edildi. Durumunun ciddi olduğu ve tedavisine başlandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmadevamediyor.

Kaynak: İHA