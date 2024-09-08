Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde evinin bahçesinde oturan Abdurrahman Akay, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Mahmut Ökmen Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan Abdurrahman Akay, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekiler tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Akay'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA
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