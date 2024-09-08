Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde evinin bahçesinde oturan Abdurrahman Akay, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Ökmen Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan Abdurrahman Akay, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekiler tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Akay'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi
Evinin Önünde Otururken Araba Çarptı Evinin Önünde Otururken Araba Çarptı!
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki Villası İçin Yıkım Kararı: Belediyeye Son Uyarı! Şahan Gökbakar'ın Lüks Villası İçin Yıkım Kararı
Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu