Tekirdağ'da 'Su' Çaresizliği! Bir Yanda Kaçış, Bir Yanda Kuyruk

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bir aydır süren susuzluk, Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde halkı çileden çıkardı. Tanker ve çeşme kuyruklarında bekleyen vatandaşlar, patlayan borulardan boşa akan sulara tepki gösterirken, yazlıkçılar bölgeyi terk ediyor.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık bir aydır devam eden su kesintileri, vatandaşların sabrını taşırdı. Kentin bazı bölgelerine su sağlanırken, bu iki mahallede yaşayanlar içme suyu, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için tankerlerden ve sokak çeşmelerinden bidonlarla su almak zorunda kalıyor.

Tekirdağ'da 'Su' Çaresizliği! Bir Yanda Kaçış, Bir Yanda Kuyruk - Resim : 1

ÇARESİZLİK KAMERALARDA

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, uzun kuyruklarda bidonlarla bekleyen vatandaşların çaresizliğini gözler önüne seriyor. Sorunun çözümü için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’ye çağrıda bulunan halk, özellikle patlayan borulardan boşa akan tonlarca suya isyan ediyor.

Tekirdağ'da 'Su' Çaresizliği! Bir Yanda Kaçış, Bir Yanda Kuyruk - Resim : 2

Dereağzı Mahallesi’nde bir süre musluklardan yeşil ve bulanık su aktığı, ardından suların tamamen kesildiği belirtiliyor. Kumbağ’da ise vatandaşlar, “Çocuklarımız susuzluktan perişan, tuvalet bile kullanamıyoruz” diyerek gece saatlerinde yürüyüş düzenledi.

Tekirdağ'da 'Su' Çaresizliği! Bir Yanda Kaçış, Bir Yanda Kuyruk - Resim : 3

YAZLIKÇILAR BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Su krizi, bölgedeki yazlık turizmini de vurdu. Birçok yazlıkçının susuzluk nedeniyle evlerini terk ederek İstanbul’a döndüğü, bu nedenle hafta içi bile Tekirdağ-İstanbul yönünde trafikte yoğunluk yaşandığı gözlendi. Dereağzı Mahalle Muhtarı Türkan Karaoğlan, “Kurak bir dönemden geçiyoruz ama bu sorun çözülebilir. İnsanlar ellerini yıkayacak su bulamıyor, lavaboya giremiyor. Kalıcı çözüm istiyoruz” dedi.

Tekirdağ'da 'Su' Çaresizliği! Bir Yanda Kaçış, Bir Yanda Kuyruk - Resim : 4

Marmaraereğlisi’nde yaklaşık 30 tatil sitesi yöneticisi, TESKİ yetkilileriyle görüşmek için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. TESKİ, kesintilerin Naip Barajı’ndaki su seviyesinin kritik düzeye düşmesi, altyapı arızaları ve kuraklık nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Tekirdağ'da 'Su' Çaresizliği! Bir Yanda Kaçış, Bir Yanda Kuyruk - Resim : 5

Kurum, 2025 yatırım programı kapsamında Kumbağ’da 10 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı inşa edileceğini ve altyapı sorunlarının çözüleceğini duyurdu. Ancak vatandaşlar, bu açıklamaları yetersiz buluyor ve acil çözüm talep ediyor.

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Kaynak: İHA

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