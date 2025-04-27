Tekirdağ'da Poyraz Sonrası Deniz Ulaşımı Durdu

Tekirdağ'da etkisini gösteren poyraz hayatı felç etti. 1O şilep ve tanker iskeleye demirledi.

Tekirdağ'da Poyraz Sonrası Deniz Ulaşımı Durdu

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlenden sonra başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.

Küçük balıkçı teknelerinin denize çıkmadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini ve deniz ulaşımında aksamalar olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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