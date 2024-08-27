Tekirdağ'da Operasyon: Kolilerce Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi tutuklanırken; 27 bin 874 sentetik hap ve 1 kilogram skunk ele geçirildi.

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Tekirdağ'da Operasyon: Kolilerce Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdıraağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

23 Ağustos'ta yapılan operasyonda bir araçta arama yapan ekipler, karton kolilerin içerisinde 27 bin 874 adet sentetik ecza hap ile 1 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Operasyon sonucunda A.K.K. isimli şahıs gözaltına alınarak 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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