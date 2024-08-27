Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Balkondan 'Düşerek' Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Balkondan 'Düşerek' Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1030 Sokak'ta, uzun yıllardır Didim Belediyesi bünyesindeki sosyal markette çalıştığı öğrenilen Nilüfer Altıner, henüz bilinmeyen bir nedenle üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altıner'i ilk müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan Altıner, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken, talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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