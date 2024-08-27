SETA Raporundan Çarpıcı Sonuçlar: 'Erdoğan'ın Zırhı Delindi, Artık Sonuçlardan O da Sorumlu'

31 Mart yerel seçimleri sonrası AKP'deki iç hesaplaşma devam ederken bir yandan da seçimdeki yenilginin nedenleri araştırılıyor. Buna dair birçok rapor hazırlanırken son raporu Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan aktardı. Son rapor ise AKP'ye bağlı çalışan, bürokrasiye atamalar ve tüm görevlendirmelerde basamak olarak kullanılan, gazetecileri fişleyen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan (SETA) geldi.

Rapor, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin önde gelenlerinin yer aldığı bir gruba sunuldu. Babacan yazısında raporla ilgili şu bilgileri aktardı:

'ADALET DUYGUSU ORTADAN KALKTI'

"Sadece, mahkemeler ve yargı açısından değil, tüm alanlarda adalet duygusunun zedelendiğine vurgu yapan rapora göre, bürokraside, kamudaki faaliyetlerde, işe alımlarda adalet duygusu ortadan kalktı.

PARTİDE GRUPLAŞMA

Partide yaşanan parçalı halin nedeni, herkesin diğer gruplar konusunda dedikodu üretmesi, dosya hazırlaması ve karşı tarafı kötülemek ve işlevsiz hale getirmek için çalışma yapması olarak gösterildi. Bunun, partideki motivasyonu önemli ölçüde etkilediği ifade edildi.

EKONOMİK KRİZ

Enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve dar gelirlilerin durumu, gelir dağılımındaki adaletsizlik. Bunun toplum kesimlerinin partiden uzaklaşması sonucunu doğurduğu ve sonuçların yerel seçimde görüldüğü belirtildi.

'ARTIK ERDOĞAN DA SONUÇLARDAN SORUMLU'

En önemli saptama; olumsuz koşullardan sadece partiyi ve parti yönetimini sorumlu tutma duygusunun ortadan kalktığı, artık Erdoğan’ın da sonuçlardan sorumlu tutulduğu ortaya çıktı. (...) Bu arada, partinin kuruluş yıldönümü organizasyonunun yetersizliği ve sıradanlığının sadece bizim gözlemimiz olmadığı, partililerin de eleştirdiğini aktaralım. Görseller, seçilen sunucu, yapılan sunum zayıf bulundu. 'Ortalama bir düğün organizasyonu gibiydi…' değerlendirmelerini aktaralım…"