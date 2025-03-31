Tekirdağ'da Kanlı Saldırı! Kırmızı Işıkta Kurşun Yağdırdılar

Tekirdağ'da otomobiliyle seyir halindeyken kırmızı ışıkta duran Oktay Kılıç, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kılıç hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Tekirdağ'da Kanlı Saldırı! Kırmızı Işıkta Kurşun Yağdırdılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında akşam saatlerinde korkunç bir saldırı meydana geldi. Oktay Kılıç isimli şahıs, otomobiliyle seyir halindeyken cadde üzerinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yaya olarak aracın yanına yaklaşan husumetlileri A.T. ve V.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

Kurşunların isabet ettiği Kılıç yaralanırken, silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, tedaviye alındı.

Saldırıdan sonra kaçan A.T. ve V.A.’nın yakalanması için polis, çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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