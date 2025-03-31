Günlerdir Aranıyordu, Kayıp Gençten Acı Haber Geldi

Bursa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Hüseyin Keskin'den acı haber geldi. Keskin'in bir parkta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Günlerdir Aranıyordu, Kayıp Gençten Acı Haber Geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir parkta saat 19.00 sıralarında, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kimlik tespitinde ölen kişinin, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi. Kayıp başvurusu üzerine 4 gündür aranan Keskin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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