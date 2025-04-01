Tekirdağ'da Araçların Üzeri Çamurla Kaplandı

Tekirdağ'da yağışlı havayla birlikte etkili olan toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

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Tekirdağ'da Araçların Üzeri Çamurla Kaplandı

Tekirdağ’da yağışlı hava devam ederken, toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamura bulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. İlçede araçların üstü çamurla kaplandı.

Gün içinde hafif şekilde yağmur yağmaya başladı. Ardından toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Araçların üzerlerinin çamurla kaplandığı görüldü.

Kaynak: İHA

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