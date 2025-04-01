Ramazan Bayramı’nın Son Gününde Yürek Dağlayan Facia, Sevinçleri Zehir Oldu

Ramazan Bayramı’nda yola çıkan sürücülerin karıştığı feci kazalara bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolunda 61 yaşındaki İsmail Savaş idaresindeki otomobil ile Cemil Keskin’in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Araçtan çıkarılan yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, yaralılardan Gülizar Keskin ve Muharrem Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı, hurdaya dönen araçlar da çekici tarafından kaza yerinden kaldırıldı. Bayramın son günündeki faciaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA